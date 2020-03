Sanza (SA) – Attivo da oggi un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico.

Sanza (SA) – Lo stato di emergenza creato dall’epidemia di coronavirus può generare forme di ansia individuale e di panico collettivo. Per far fronte a questo problema, il Comune di Sanza, grazie alla collaborazione gratuita della dott.ssa Sabina Citera, psicologa, ha messo a disposizione un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico dedicato all’emergenza coronavirus. Il numero telefonico da chiamare è lo 3402429284 attivo dalle 10.00 alle 12 e della 16 alle 18, tutti i giorni. Possono chiamare persone in quarantena o autoisolamento in casa, rappresentanti delle istituzioni, delle comunità e associazioni che necessitino di supporto e ascolto e qualsiasi cittadino in stato di necessità. La dott.ssa Citera fornirà un colloquio telefonico di analisi del bisogno e del grado di urgenza, a chi ne avrà bisgno verrà offerto un supporto e contenimento, stabilizzazione, informazione sulle strategie per far fronte alla situazione e, infine, eventuale collegamento alla rete di sostegno sociale/professionale (altri servizi del territorio). “Grazie alla sensibilità ed alla solidarietà della nostra concittadina, la dott.ssa Citera che ringrazio di vero cuore per questa sua abnegazione, offriamo un supporto alla nostra cittadinanza quanto mai necesario in questo momento così delicato – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – un bell’esempio di amore per il bene comune che esalta il senso di comunità. Sono fiero ed orgoglioso dei miei concittadini che stanno dimostrando in questo momento un grande senso civico” ha concluso il sindaco Esposito. Il servizio è già attivo da oggi.