Sanza (SA) – “Aspettando Natale”, sabato 21 dicembre in piazza XXIV Maggio.

Sanza (SA) – “Aspettando Natale”, l’iniziativa promossa dalla Consulta delle Donne di Sanza, con il supporto della BCC di Buonabitacolo, offre l’opportunità di ritrovarsi, nello spirito di comunità, al calore del “Ceppo natalizio” che riscalderà piazza XXIV Maggio, sabato 21 dicembre a partire dalle ore 18.00. L’iniziativa prevede non solo la classica gara di dolci con protagoniste le massaie ed il Circolo degli anziani, ma anche una degustazione di bruschette condite con olio extravergine d’oliva locale. Non farà mancare la sua presenza neppure Babbo Natale che porterà doni e dolciumi ai bambini presenti. L’iniziativa, promossa dalla Consulta delle Donne è organizzata con il patrocinio del Comune di Sanza. Ad arricchire la serata la dolcezza dei canti natalizi per trascorrere una sera in armonia. Sabato, 21 dicembre ore 18.00 piazza XXIV Maggio a Sanza (SA).