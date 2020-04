Sanza (SA) – Altre 70 mascherine, donate alla Protezione Civile gruppo Lucano, sezione di Sanza. Ancora un gesto di grande solidarietà. Stoffa, macchina da cucire e tanto amore per il prossimo. Michele e la madre, si sono messi a lavoro ed hanno realizzato altre 70 mascherine di protezione, per fornire dell’importante presidio a chi ne è sprovvisto. “Grazie ancora per il bel gesto di Michele ed Anna – ha commentato Mariano Lettieri della Protezione Civile – provvederemo a consegnarle alle famiglie che ne hanno bisogno”.