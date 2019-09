Sanza (SA) – Al via un programma di attività motoria per anziani e pensionati.

Sanza (SA) – Dal primo ottobre al via di un nuovo servizio rivolto alla popolazione anziana. Su iniziativa del Consigliere con delega alla sanità, Antonio Citera, dal prossimo primo ottobre, per due giorni a settimana ed in orario pomeridiano, al piano terra dell’edificio polifunzionale in piazza Aviere Ciorciari, partono i corsi di attività motoria per anziani e pensionati. L’amministrazione comunale ha inteso dare avvio ad un programma di assistenza per la popolazione anziana finalizzato alla promozione della salute attraverso l’attività motoria. L’iniziativa è rivolta alla popolazione con almeno 60 anni di età e residenti sul territorio comunale. Le attività si terranno per due giorni a settimana, ogni singola seduta sarà di circa un’ora e mezza, curata dal dott. Luigi Patrone e fino al maggio 2020. Gli interessati dovranno fare apposita richiesta presso l’ufficio protocollo del comune a partire da lunedì 16 settembre. “E’ un obiettivo importante questo che ci eravamo prefissi come amministrazione; la nostra attenzione verso le esigenze della popolazione anziana si concretizza attraverso un valido supporto che intendiamo offrire al miglioramento della qualità della vita ed alla salute dei nostri anziani” ha commentato il Consigliere Citera.