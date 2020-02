Sanza (SA) – Adottate misure precauzionali di prevenzione per la diffusione del COVID -19

Il Sindaco di Sanza (SA), Vittorio Esposito, COMUNICA in modo precauzionale le Misure di prevenzione per la diffusione del COVID -19 (Coronavirus). Si invitano le persone che si spostano da e per le aree interessate dal focolaio di diffusione del COVID – 19 (Coronavirus), di comunicare al Sindaco o agli uffici di Polizia Municipale i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate e la data di arrivo nel Comune di Sanza (SA) da dette zone.

Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e a scopo meramente precauzionale al fine di poter consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.Numeri telefonici: Sindaco: 3475377071; Comune: 0975322536; Numero Nazionale: 1500; Numero Regionale 800909699. Si invitano tutti i Cittadini che negli ultimi 45 giorni si sono recati nelle località interessate dal fenomeno, di sottoporsi agli accertamenti sanitari che il caso richiede. Il Comune di Sanza (SA) provvederà ad intraprendere attività di igienizzazione degli Edifici Scolastici e degli Uffici Comunali a contatto con il pubblico.

Si informa che è consigliato evitare di recarsi nei Territori colpiti da infezione da Coronavirus. Seguendo le linee guida nazionali si invita i cittadini, in caso di sintomi sospetti a NON RECARSI in Ospedale, dalla Guardia Medica o dal Medico di Base, ma contattare il Numero Verde di Emergenza Nazionale 1500 oppure il Numero Verde Regionale 800 90 96 99 oppure contattare telefonicamente il vostro Medico di Base, che potrà attivare le procedure idonee. In caso di necessità anche il 112 o il 118. Si consiglia inoltre: Lavare le mani spesso e per almeno 20 secondi con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani a base di alcol al 60%. Evitare contatto ravvicinato con persone che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. Pulire le superfici con disinfettanti. L’uso della mascherina è consigliato soprattutto a chi ha una infezione respiratoria o a chi assiste una persona malata. Si precisa che tale comunicazione ha esclusivamente uno scopo precauzionale e di prevenzione.

Nessun panico, ma certamente attenzione.