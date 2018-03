Sanza, recuperata la carcassa del lupo trovato morto sul Monte Cervati

I vertici dei carabinieri forestali del Parco del Cilento, questa mattina si sono recati sul Monte Cervati a Sanza per il recupero della carcassa del cucciolo di lupo trovato morto domenica scorsa da un escursionista. Ora si indagherà per comprendere le cause della morte del piccolo. Intanto è fermo dal 5 dicembre scorso alla Conferenza Stato-Regioni il Piano Lupo del ministero dell’Ambiente. Il motivo del blocco è la norma che prevede la possibilità di abbattimento controllato dei lupi, voluta da alcune Regioni e contrastata da altre. L’empasse è sorto perché le Regioni Toscana, Veneto e Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano sono favorevoli all’abbattimento, mentre altre Regioni sono contrarie. Il ministero a dicembre avrebbe voluto approvare il Piano stralciando la norma sulla abbattimenti e rinviando la sua approvazione di due anni. Il contrasto fra gli enti locali ha impedito anche questa soluzione di compromesso. Le Regioni il 5 dicembre scorso hanno chiesto un ulteriore periodo di riflessione, mandando il Piano su di un binario morto. Il progetto del ministero prevede una serie di misure per la gestione dei lupi: promozione di sistemi di prevenzione naturali (cani pastori, rifugi, recinti elettrificati), rimborsi più rapidi agli allevatori, gestione dei pascoli, lotta agli incroci con i cani, nucleo anti-bracconaggio dei Carabinieri. Su queste previsioni c’è consenso generale da parte delle Regioni. L’unico vero motivo di contrasto sono gli abbattimenti controllati. Toccherà ora al prossimo ministro dell’Ambiente decidere se varare o meno il provvedimento e se autorizzare o no la caccia ai lupi.