Sanza, questa sera appuntamento con “Campioni di lettura”

Continua a Sanza la ricca estate di appuntamenti all’insegna della cultura e della musica. Nel borgo dove periodicamente viene presentata una nuova opera letteraria grazie al progetto Librando, arriva un evento che mette insieme la lettura con l’interpretazione e la musica di intrattenimento. Questa sera, in Piazza Cavour, dalle 20,30 si terrà la manifestazione “Campioni di lettura”. Un’interessante gara culturale, accompagnata dall’armonia della Pino Pinto band, che metterà a confronto 4 squadre di studenti-lettori. La simpatica gara di interpretazione della lettura sarà condotta proprio dal maestro Pino Pinto. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sanza, su un’idea del Consigliere alla cultura, Antonella Confuorto, ha visto per alcune settimane i giovani lettori impegnati nello studio di due differenti libri proposti da Annamaria Gallo-Loguercio che ha curato l’iniziativa. Le due squadre si confronteranno in una speciale gara a quiz sul contenuto dei testi studiati. In palio una gita ad Edenlandia a Napoli. “Un piccolo premio per i vincitori, – ha commentato il Consigliere con delega alla cultura Antonella Confuorto – l’dea è quella di far appassionare i nostri ragazzi alla lettura ed alla scoperta dei libri. Sarà una bella serata animata dal maestro Pinto che ringrazio e con la presenza dei genitori dei ragazzi che potranno apprezzare la bravura e l’estro dei propri figli” ha concluso il Consigliere Confuorto. L’appuntamento dunque è in piazza Cavour a Sanza questa sera alle 20.30 con “Campioni di lettura”.