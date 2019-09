Sant’Arsenio – Sabato 28 settembre la manifestazione “Un sor…riso donato”

sant’Arsenio (SA) – Domani, sabato 28 settembre, a partire dalle ore 18,00, presso il Teatro comunale “G. Amabile” di Sant’Arsenio, si terrà la manifestazione denominata “Un sor…riso donato”. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, ha lo scopo di fare un pubblico rendiconto rispetto alla destinazione degli aiuti umanitari raccolti sul territorio ed inviati in Niger dove sono stati distribuiti dal Comando della Missione militare bilaterale secondo un piano concordato con le Autorità locali. Il progetto, immaginato e messo in campo dal Tenente Colonnello Giovanni Graziano, di Sant’Arsenio ed impiegato in Niger per oltre dieci mesi fino al giugno scorso, ha beneficiato diversi orfanatrofi disseminati per Niamey, la capitale del Niger, oltre che scuole e realtà di grave indigenza. Particolare attenzione, poi, è stata riservata agli Enti di assistenza sociale che si occupano del sostegno alle vedove ed agli orfani delle vittime del terrorismo internazionale. Oltre duecento i colli spediti nel cuore dell’Africa contenenti materiale di vestiario, giocattoli, cancelleria, latte in polvere e ben 750 chilogrammi di riso a testimonianza della generosità della comunità santarsenese, tra l’altro non nuova a questo tipo di iniziative, che si è mossa nella totalità. Hanno contribuito, infatti, la parrocchia, tutte le associazioni culturali e delle categorie professionali, le associazioni sportive ed i gruppi conviviali, esercizi commerciali e tantissimi singoli cittadini di buona volontà. Sabato prossimo ci si riunirà tutti al Teatro comunale per testimoniare quella che è stata definita una delle pagine più belle scritte dalla comunità di Sant’Arsenio. Per la circostanza verrà fatto anche un video collegamento con i militari della Missione Bilaterale di Sostegno in Niger guidati dal Generale Claudio Dei che presenzierà in prima persona alla diretta. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno voluto sottolineare l’impegno di tutti i protagonisti coinvolti nel progetto riconoscendo loro un attestato di encomio, già deliberato dalla Giunta comunale, e che verrà tributato formalmente nel corso della manifestazione. Modera l’incontro il giornalista Lorenzo Peluso.