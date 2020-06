Sant’Arsenio (SA) – Si dimette in sindaco Donato Pica

Sant’Arsenio (SA) – Terremoto politico nella giunta guidata dal sindaco Donato Pica. Le fibrillazioni degli ultmi mesi hanno portato oggi alle dimissioni del sindaco Pica. Un’ammnistrazione comunale durata 3 anni e 16 giorni dalla sua elezione. Donato Pica ha deciso di lasciare ed in mattinata ha protocollato la sua lettera formale di dimissioni. Ora come da prassi avrà 20 giorni di tempo per un eventuale ripensamento prima di restituire definitivamente la fascia tricolore. “Ho fatto questa scelta – ha spiegato- per verificare se ci sono le condizioni per andare avanti con una maggioranza stabile, se ciò non dovesse essere possibile meglio andare subito al voto a settembre evitando un lungo periodo di commissariamento”.