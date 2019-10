Sant’Arsenio (SA), inaugurato l’asilo nido

“Un punto di partenza nuovo per questa struttura che ha sempre avuto nella sua vocazione la formazione e la tutela dei minori” con queste parole il sindaco Donato Pica ha voluto inaugurare il prezioso servizio asilo nido presso la struttura delle suore dei Sacri Cuori, in piazza monsignor Antonio Pica, istituto che da sempre ha avuto un ruolo centrale nella formazione dei piccoli santarsenesi. “Abbiamo circa 20 iscritti, numero certamente soddisfacente” informa Pica che ribadisce “l’impegno a favore della formazione e dei servizi sociali, assicurando tutti gli spazi necessari per l’espletamento ottimale delle attività”. In conclusione per Pica, quello inaugurato domenica sera alla presenza di molte famiglie santarsenesi è “un asilo nido adeguato e funzionale, conforme alle più stringenti normative di sicurezza, come tutte le altre scuole di competenza del Comune: in particolar modo le scuole dell’obbligo, Materna ed Elementari. Il suo avvio rappresenta un nuovo passo in favore dell’Istruzione e del sociale che rimangono punti fondamentali dell’azione di questa amministrazione”.