Sant’Arsenio (SA), inaugurato il nuovo parco giochi

È stato inaugurato ieri, alle 17.30, a Sant’Arsenio il nuovo parco giochi comunale “Le Matite”. L’area, ricadente interamente nella centralissima villa comunale di piazza “Europa”, è stata riammodernata integralmente nel periodo a cavallo dell’emergenza Covid19 grazie al contributo della Regione Campania a valere sui fondi Psr. Ad inaugurarla il sindaco Donato Pica che rimarca l’attenzione della sua maggioranza nei confronti dei più piccoli “La città dei bambini è uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione comunale. Prova ne è il fatto che un secondo parco giochi è in via di completamento in località San Rocco e la progettazione di un terzo, sempre al centro del paese, sulla scorta di un finanziamento concessoci dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni”. Il tutto avrà sicuramente ripercussioni sul piano turistico ed economico della cittadina che è da sempre meta di relax per tutti gli abitanti del comprensorio valdianese. Come detto l’opera è stata realizzata in tempi brevi, pronta per l’inizio dell’estate. Doverosi dunque i ringraziamenti del sindaco Pica. “La pregevole fattura di questa opera – ha spiegato il sindaco Pica -è senz’altro merito della imprese esecutrice, Sorem Brocker dell’architetto Filippo Marmo, del direttore dei lavori, architetto Marco Cantelmi, e di tutta la macchina amministrativa