Sant’Arsenio (SA), grande successo per il concerto di Dodi Battaglia

È stato successo annunciato il concerto gratuito di Dodi Battaglia, tenutosi ieri sera a Sant’Arsenio. Nonostante le condizioni meteo per lunghi tratti della giornata siano state avverse, l’artista, unanimemente considerato tra i migliori chitarristi italiani ed europei di sempre, ha ricevuto l’abbraccio di migliaia di Valdianesi, Salernitani e Potentini in piazza Domenico Pica. Grato per il calore, Battaglia non si è certo risparmiato regalando 3 ore di musica ed emozioni ad un pubblico appassionato ed estasiato. Il concerto, ricadente nella rassegna estiva “I Colori dell’Estate” 2019, progettata e realizzata dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio, è stato gratuito grazie ad un importante contributo economico della Regione Campania a valere sul Poc Eventi 2014/’20.