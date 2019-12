Sant’Arsenio (SA), ecco il programma degli eventi natalizi

Due giornate di eventi sono state organizzate dall’amministrazione comunale di Sant’Arsenio in vista delle Festività Natalizie 2019. Domenica 22 dicembre, dalle ore 10:30, ci sarà l’evento “Festa al borgo” che consiste in alcuni spettacoli per il centro cittadino con musiche e Face Painting. Nel dettaglio: il Matteo Franza Trio eseguirà Christmas Songs con tromba, piano e batteria accompagnato da impianto audio, luci e backline. Weronique Art curerà una postazione di Face painting professionale a tema natalizio, aperta al pubblico per 3 ore con l’utilizzo di trucchi professionali e anallergici. “Blanche” è infine uno spettacolo incentrato sul colore bianco. Gli artisti indosseranno costumi con ampie ampie ali luminose, trampoli, sfera o entrambi anche contemporaneamente. Venerdì 27 dicembre, dalle ore 19:30, presso il Teatro Comunale andrà in scena lo spettacolo “Il viaggio di Giuseppantonio…da Napoli a Marsiglia!” di Ambrogio Sparagna con Valentina Ferraiuolo (tamburelli, voce), Erasmo Treglia (torototela, ghironda, ciaramella). Tutti gli eventi sono gratuiti ed aperti a tutti, particolarmente indicati per i più piccini.