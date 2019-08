Sant’Arsenio (SA), due appuntamenti con la rassegna “I Colori dell’Estate”

Inizia una settimana ricca di appuntamenti musicali a Sant’Arsenio. Mercoledì 28 agosto sera dalle 21.30 presso piazza dei Padre Domenicani (area palazzo Fiordelisi) spazio alle melodie napoletane con la chitarra classica di Francesco Langone, che accompagna la voce di Peppe Visconti in un concerto gratuito dedicato alla musica tradizionale napoletana. “Vurrìa”, questo il nome dello spettacolo, si avvale infine degli arrangiamenti e del pianoforte di Pierdomenico Di Benedetto. Cresce intanto l’attesa per il concerto di Dodi Battaglia, fondatore e leader dei Pooh, che si esibirà con 10 strumentisti in piazza D. Pica, domenica prossima, sempre ad ingresso libero. “I Colori dell’Estate 2019” è una serie di eventi progettata e realizzata dall’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal Sindaco Donato Pica. Un cartellone di primissimo piano sulla scena provinciale salernitana che è stato possibile realizzare grazie ad un contributo di 45mila euro erogato dalla Regione Campania a valere sui fondi Poc 2014-2020.