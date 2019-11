Sant’Arsenio (SA) – Domenica 1 dicembre il Premio Nazionale Giornalismo e Multimedialità Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Sant’Arsenio (SA) – Domenica 1 dicembre 2019, alle ore 19, nell’Auditorium Comunale Giuseppe Amabile di Sant’Arsenio, si terrà la manifestazione conclusiva del Premio Nazionale Giornalismo e Multimedialità Cilento, Vallo di Diano e Alburni, organizzata dal Centro Studi Tegea. Il Premio Nazionale Giornalismo e Multimedialità Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quattordicesima edizione, è stato assegnato alla Prof.ssa Maria Triassi, Ordinario di Igiene all’Università di Napoli Federico II. Questa la motivazione: Per la chiarezza e incisività delle sue narrazioni medico-scientifiche, guida preziosa per tutta la Comunità. Riconoscimenti a: Arsenio Amabile, Carmine Amabile, Luigi Biscotti Alessandro Franco, Nicola Franco, Ismail Gilani, Sebastiano Giugliano, Antonio Setaro, Emanuela Terranova, Francesco Terranova, Paolo Terranova, Denis Torre, Giuseppe Trezza (alla memoria), Giuseppe Vricella. Il Premio ha lo scopo di suscitare una nuova e più produttiva attenzione verso i problemi della grande area geografica della Provincia Salernitana Meridionale che si presenta, oggi, come una delle più interessanti, ai fini dello sviluppo, della Campania e del Mezzogiorno. Il Premio intende coinvolgere gli ambienti della Comunicazione di massa (Stampata, Audiovisiva, Radiofonica e On line) considerata l’importanza che l’informazione giornalistica ha assunto nella promozione delle aree geografiche. Altro obbiettivo che si intende perseguire è anche quello di suscitare un nuovo interesse, verso il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni, da parte di scrittori, giornalisti e studiosi che, con i loro scritti e ricerche, possono ulteriormente arricchire e qualificare la bibliografia meridionalistica. Nella stessa serata viene presentato, da Andrea Manzi, il libro: 60 di Giornalismo nelle Prefazioni ai libri di Ermanno Corsi che sarà intervistato dal direttore di quasimezzogiorno.it, il giornalista Lorenzo Peluso. Alla cerimonia di consegna saranno presenti le più alte autorità del mondo politico, culturale e professionale della Provincia di Salerno e della Regione Campania.