Sant’Arsenio (SA), dalla Regione fondi per gli eventi culturali

70mila euro per gli eventi che si terranno per tutta seconda metà del 2019 a partire dagli inizi di agosto. A tanto ammonta il finanziamento-record erogato dalla Regione Campania in favore del Comune di Sant’Arsenio, somma assolutamente inedita per il comune valdianese. Si inizia domani sabato 3 agosto alle 21.30 presso piazza dei Padri Domenicani (Area Fiordelisi) con lo spettacolo “Neapolis in Fabula” del maestro Giosi Cincotti, con la cantante napoletana Francesca Rondinella e la partecipazione del coro “Amici della Musica” di Sant’Arsenio diretto dal maestro Viviana Palladino.