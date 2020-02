Sant’Arsenio (SA), al via domani la rassegna “Flauto in Lettere”

“Flauto in Lettere” è il titolo della Stagione Concertistica in programma presso il teatro comunale “Giuseppe Amabile” di Sant’Arsenio. Quattro prestigiosi concerti in programma tra febbraio e marzo, sempre di sabato a partire dalle 19.00 ad ingresso libero. L’intervento è reso possibile da un finanziamento della Regione Campania che ha voluto così riconoscere la progettualità dell’Afi, Associazione Flautisti Italiani, e del Comune di Sant’Arsenio. Ecco nel dettaglio i programma della rassegna: sabato 22 febbraio alle ore 19:00 il concerto “Il Barocco Italiano e la Lucania sconosciuta di Luca Mandelli” con Matteo Evangelisti (flauto) e Raffaele Maisano (pianoforte). Sabato 29 febbraio alle ore 19.00 il concerto “Napoli – Parigi” un viaggio tra musica e Jean Paule Sartre, con il Trio Chagall formato da Catello Coppola, flauto, Simone De Pasquale, viola e Adriana Cioffi, arpa. Sabato 7 marzo alle ore 19:00 in scena il concerto “L’ottocento musicale e la Napoli di von Goethe”, con Mario Pio Ferrante, flauto e Piero Viti, chitarra. L’ultimo appuntamento, invece, è fisssato per sabato 21 marzo alle ore 19:00, quando ci sarà il concerto “Il dopo guerra – tra compositori e Gaetano Macchiaroli”, con Cristian Lombardi, flauto e Bruno Canino, pianoforte. Le presentazioni e gli interventi letterali saranno curati da Vanessa Marzullo.