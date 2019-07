Sant’Arsenio (SA), lunedì la titolazione della strada a monsignor Matteo Pica

Lunedì 15 luglio, a Sant’Arsenio, avverrà l’intitolazione di una strada a monsignor Matteo Pica, fondatore del Santuario Mariano posto sul Monte Carmelo. La giornata si aprirà alle ore 18.00, presso la chiesa del Carmine, con la celebrazione della messa. A celebrarla il parroco don Angelo Fiasco con una commemorazione di chi lo ha conosciuto e ne ha seguito le orme: don Antonio Breglia. La strada in questione inizia all’incrocio tra via Fontama Maggiore e via Sant’Anna dove, subito dopo la messa, avverrà lo scoprimento dell’epigrafe d’intitolazione. Il tratto della strada si conclude all’incrocio con via San Vito. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale e dalla chiesa di Santa Maria Maggiore.