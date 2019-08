Sant’Arsenio, da quest’anno un corso serale al Sacco

Comincia con una importante novità l’anno scolastico 2019-2020 all’istituto di istruzione superiore Sacco di Sant’Arsenio. Presso l’indirizzo Ipseoa l’Istituto Professionale settore Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, da quest’anno sarà attivato un nuovo corso serale dedicato principalmente a persone maggiorenni con o senza diploma che vogliano conseguire un nuovo titolo di studio. Sono due le articolazioni previste nel nuovo corso serale della durata di tre anni: l’indirizzo enogastronomia e l’indirizzo Sala e Vendita. Un diploma serale per adulti che va ad arricchire e a completare la variegata offerta formativa dell’Istituto Sacco che oltre all’indirizzo professionale alberghiero prevede anche l’indirizzo Tecnico settore Economico. Il corso serale si terrà in orario pomeridiano dalle 16,30 alle 21,30, ed è destinato non solo a persone che abbiano più di 18 anni con o senza diploma, ma fanno sapere dalla segreteria, anche a ragazzi con più di 16 anni che non hanno continuato gli studi a condizione che abbiano un contratto di lavoro, in quanto la frequenza serale verrebbe giustificata dalla volontà dei ragazzi di diplomarsi, dopo aver lasciato gli studi per dedicarsi al lavoro. Per iscriversi e per ricevere tutte le informazioni è necessario rivolgersi alla segreteria dell’Istituto in via Florenzano a Sant’Arsenio. Una nuova opportunità per tanti giovani e meno giovani di entrare in un settore lavorativo che negli ultimi anni ha fatto registrare una continua crescita di richieste nel settore della cucina e della pasticceria. Dopo il diploma alberghiero infatti non è raro trovarsi immediatamente inseriti in un percorso professionale.