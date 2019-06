Santa Marina (SA), successo straordinario per il concerto di Giusy Ferreri

Migliaia di persone hanno invaso Piazza del Popolo a Policastro Bussentino, frazione di Santa Marina, per applaudire l’artista nel live di quest’estate che ripercorre i suoi più grandi successi. Accompagnata dalla sua band: Andrea Polidori (batteria), Gabriele Cannarozzo (basso), Fabiano Pagnozzi (piano e tastiere), Fabrizio Leo “Bicio” (chitarra), Mattia Boschi (violoncello), ha eseguito un repertorio straordinario: da “Non ti scordar mai di me”, “La Scala”, “Il Mare Immenso”, “Ti porto a cena con me” fino alle più recenti “Roma-Bangkok”, “Volevo te” e “Partiti Adesso”. Una carriera costellata da trionfi e numeri record quella di Giusy Ferreri, sin dai suoi esordi ha collezionato dischi di diamante e di platino, dominando tutte le classifiche. “Un concerto di questa portata e soprattutto il bagno di folla accorsa numerosa da varie parti del Cilento e non solo, dimostra il grande successo che ha avuto questa manifestazione -spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- dopo la prima edizione che ha visto artisti del calibro di Branduardi, Finardi, Maldestro e Taskayali, non potevamo aprire in maniera migliore. Siamo felici di questo risultato, l’intento di questa amministrazione è quello di far diventare Cilento Experience un appuntamento fisso, per promuovere il nostro meraviglioso territorio e farlo crescere sempre di più” Il prossimo appuntamento di “Cilento Experience: Un territorio da vivere” è previsto sabato 29 giugno con il concerto di Luchè, rapper italiano cresciuto ai confini con Scampia, inizia il suo percorso musicale nel 1997 insieme al rapper e amico Ntò con il quale fonda i Co’ Sang, band che per ben 15 anni è stata un punto di riferimento del panorama rap napoletano ed italiano. L’ultimo lavoro che suona come una consacrazione, un disco duro, adulto, senza compromessi e lontano dalle mode della discografia. L’artista si esibirà in Piazza del Popolo sul porto di Policastro Bussentino. L’ingresso è gratuito, il concerto inizierà alle ore 21:00.