Santa Marina (SA), grande successo per la seconda edizione di “Cilento Experience”

Conclusa, ancora una volta con un grande successo di pubblico, la seconda edizione della manifestazione “Cilento Experience: Un territorio da vivere”, giovani proventi da tutto il Cilento sono accorsi numerosi per assistere al concerto di Luchè, rapper italiano che ha chiuso l’evento sabato 29 giugno in Piazza del Popolo a Policastro Bussentino. Un concerto coinvolgente in cui il cantante ha interagito con il suo pubblico, trascinandolo attivamente nello spettacolo, e il pubblico calorosamente ha risposto cantando insieme al rapper sulle note delle canzoni più famose. Luchè è inimitabile, anche se in molti ci hanno provato negli ultimi anni e si candida a diventare un artista di culto. Per le rime dirette e intense; per l’uso personalissimo del cantato, che non è ripulito da un autotune precisino e piatto, ma resta grezzo e struggente, con una voce rotta che arriva al cuore; per le produzioni originali e piene di sfumature, firmate in alcuni casi da mostri sacri quali D-Ross, Geeno e Nazo, ma amalgamate dal gusto e dal tocco di Luchè. E soprattutto per un modo di parlare di sentimenti – le canzoni d’amore sono parecchie – che non sembra uscito da un romanzo Harmony, ma dalla cruda realtà. Al termine del concerto il cantante ha ringraziato il sindaco di Santa Marina per averlo invitato a prender parte alla manifestazione “Cilento Experience: Un territorio da vivere”, auspicando prossime collaborazioni. “Due concerti importanti quelli di Giusy Ferreri e di Luchè – spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – che hanno richiamato una vasta folla, in questi due giorni abbiamo registrato il pienone in Piazza del Popolo. Stiamo pensando già ad una terza edizione di questa splendida manifestazione, l’intento è quello di far crescere sempre di più questo evento e portarlo a diventare un appuntamento fisso nel nostro territorio” Il progetto Cilento Experience è finanziato dalla Regione Campania a valere sulle risorse del programma operativo complementare (Poc) 2014-2020 Linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali.