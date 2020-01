Santa Marina (SA), assunzione a tempo indeterminato per 3 vigili

Da oggi, 20 gennaio 2020, nel Comune di Santa Marina verranno stabilizzati 3 vigili urbani a tempo indeterminato, in questo modo si dà attuazione al piano occupazionale per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 20 “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, comma 1, D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. I vigili che saranno assunti a tempo indeterminato sono: Francesco Colucci; Giuseppe Gallotti e Teresa Latriglia. “Devo dire che l’assunzione a tempo indeterminato di personale è per me motivo di orgoglio- ha dichiarato il sindaco Giovanni Fortunato- è importante in tempi di crisi come questi che stiamo vivendo, offrire a tre giovani la sicurezza e la stabilità necessaria per pensare al futuro e alla famiglia. Le amministrazioni- spiega Fortunato- al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti necessari. Il nostro intento- continua il sindaco- come amministrazione è sempre stato quello di pensare ai nostri cittadini e soprattutto quello di dare possibilità lavorative ai giovani, continueremo con il nostro progetto di costruire la città del futuro, per dare nuove opportunità ai giovani che avranno voglia di fare e lavorare”.