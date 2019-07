Santa Maria di Castellabate (SA) – Questa sera incontro con Lorenzo Peluso e ”I giardini di Bagh-e Babur”

Santa Maria di Castellabate (SA) – Appuntamento questa era con “Libri Meridionali, Vetrina dell’’editoria del sud”, giunta alla XXIX edizione. La ricca rassegna letteraria ospita diversi autori, editori e manifestazioni musicali con l’obiettivo primario di promuovere ’l’interesse per il libro e la conoscenza dei luoghi del Cilento, della Campania e di tutto il Meridione. Dalle 21, presso il salone dei congressi della Casa di Ospitalità “Santa Scolastica questa sera sarà presentato l’ultimo libro di Lorenzo Peluso “”I giardini di Bagh-e Babur””. Una lucida cronaca dei viaggi intrapresi dal giornalista salernitano per alcune delle più pericolose zone calde del XXI secolo, attraversando l’’Afghanistan, Kurdistan e Iraq. Un lungo viaggio, umano e fotografico, in cui l’autore prende per mano il lettore e lo guida tra le retrovie dei conflitti armati e i retroscena delle stanze dei bottoni, informandolo delle drammatiche condizioni di vita (e di morte) dei paesi interessati dai conflitti. A dialogare con l’autore ci sarà il giornalista del quotidiano la Città e di Radio Alfa Antonio Vuolo. Il testo è un ricco mosaico di descrizioni e argomentazioni, sempre filtrato dal serio e disincantato sguardo del reporter navigato, continuamente coinvolto nell’atto di deradicalizzare la distanza tra le distaccate ed aleatorie percezioni del lettore, e il vero volto del Medio Oriente. In quest’ultimo bellezza e desolazione si confondono in un abbraccio le cui vibrazioni si perdono nelle asciutte ma sentite descrizioni di bellissimi giardini e città fantasma, del goliardico Karim di Kabul e delle coraggiose combattenti contro lo stato islamico. Il filo rosso che unisce tutta l’esperienza narrativa è quello di un fiero senso di appartenenza, che guida il corrispondente estero tra le fila di giovani soldati italiani, consapevoli di essere anche loro uno dei volti dell’Afghanistan. L’appuntamento letterario è previsto dalle 21, questa sera, presso il salone dei congressi della Casa di Ospitalità “Santa Scolastica a Santa Maria di Castellabate.