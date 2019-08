Santa Maria a Vico (CE) una tappa del concorso “Miss Grand Italy International”

Sabato 10 luglio a partire dalle ore 21 nella splendida cornice di Piazza Roma, a Santa Maria a Vico, l’amministrazione comunale presieduta da Andrea Pirozzi organizza e presenta una tappa del prestigioso concorso di bellezza “Miss Grand Italy International” di cui l’associazione “Donare è…amore” della presidente Pina Pascarella è partner ufficiale a livello nazionale per la campagna “Stop the war and violence”. Tanti ospiti impreziosiranno la serata, tra cui: l’attrice e cantante Lucia Cassini, il tenore pop Giuseppe Gambi, il violinista Antimo Pascarella, diplomato al conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, e il trapper Manu. Il fiorista Pasquale Piscitelli, titolare del negozio “Dillo con…un fiore”, adornerà il palco e la passerella. Il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, alla vigilia dell’evento ha dichiarato: “è una grande occasione di visibilità mediatica per la nostra cittadina che da anni si contraddistingue per le attività culturali e filantropiche. Condividiamo, infatti, il messaggio di pace che il concorso persegue con opere di beneficenza ai bambini colpiti dalla guerra”. La tappa sarà condotta dal simpaticissimo Antonio Esposito con le coreografie di Rosanna Giaquinto, e promossa per la parte tecnica dal responsabile regionale, Crescenzo De Carmine, e dal patron nazionale del concorso, l’imprenditore Giuseppe Puzio.