Sanita’: una nuova governance per mantenere l’eccellenza

“Continuiamo sullo stesso trend: i dati di produzione, crescita ed export sono sempre buoni e positivi, anche se non più ai livelli di due o tre anni fa ma comunque importanti: l’ultimo dato Istat dà un export in crescita del 26%, però quando diventi primo chi è stato scalzato reagisce, la Germania infatti sta cercando di reagire”. Così il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, illustrando lo stato dell’arte del settore farmaceutico in un incontro con la stampa, il 20 dicembre a Roma. “Quello che importa per noi non è essere primi o secondi, ma tenere i trend della crescita che è tutta incarnata dall’export” sottolinea Scaccabarozzi. Le imprese del farmaco sono un asse portante dell’industria in Italia: il nostro Paese è leader nell’Unione europea con 32 miliardi per valore della produzione, con un export che cresce più della media Ue (+117% in 10 anni). Un settore che primeggia per investimenti in innovazione per addetto con eccellenze nei farmaci biotech, emoderivati, vaccini, malattie rare e la leadership europea per le terapie avanzate. Un settore di punta per il sistema Italia, ma con criticità da affrontare subito per non compromettere i risultati conseguiti in questi anni: “Il nostro desiderio – afferma il presidente di Farmindustria – è la nuova governance, una visione da qui a tre-quattro anni e credo che nelle parole del ministro ci sia questa visione che noi condividiamo: Speranza ha parlato dell’uscita dalla dinamica dei ‘tetti’ e credo che non ci sia altra strada, perché continuando nella dinamica dei tetti avremo un settore che prima o poi dovrà smettere di operare in questo Paese: ormai lo sforamento della spesa diretta equivale a tre miliardi per anno, non si può pensare che un’industria debba restituire tutti gli anni un miliardo e mezzo su 14 di fatturato, in un Paese dove già si investe il 23% in meno degli altri Paesi sulla sanità e i prezzi arrivano a essere intorno al 20% più bassi perché nella farmaceutica pubblica gli investimenti sono il 28% più bassi della media europea”. “Una nuova governance – sottolinea Scaccabarozzi – non si può fare in un periodo di 6 mesi, ma con iniziative di breve e medio termine: nel breve il ‘palliativo’ per salvare il ‘malato’ è la riparametrazione e l’allocazione delle risorse in maniera più accurata per il 2019 e 2020, là dove servono, mentre nella governance di medio termine abbiamo apprezzato tantissimo la visione di questo ministro, speriamo che riesca a portare avanti questo suo progetto perché ha una visione giusta che coincide con la nostra: uscita dalla dinamica dei tetti per un sistema sanitario italiano più efficiente e più efficace, per mantenerne l’universalità”.