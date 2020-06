Sanità privata, i sindacati sospendono lo sciopero del 18 giugno

Dopo la sigla della pre-intesa per il rinnovo del contratto della Sanità privata Aris Aiop 2016-2018, parte la consultazione tra i lavoratori e “verrà revocato” lo sciopero previsto per il prossimo 18 giugno. Lo fanno sapere i sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, spiegando che invece per il rinnovo del contratto Rsa è arrivata la convocazione per l’ avvio del confronto il prossimo 13 luglio. “Ora parte la consultazione delle lavoratrici e lavoratori sulla pre-intesa che restituisce, dopo 14 anni, a migliaia di lavoratori il diritto al contratto, nel rispetto di un principio guida: stesso lavoro, stessi diritti, stesso contratto. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto Rsa, atteso invece da 8 anni, nel corso della trattativa è stato deciso dalle parti di dare il via al confronto per il rinnovo il prossimo 13 luglio. “Grazie alle lotte dei lavoratori, compresa la mobilitazione di queste settimane, si è potuti arrivare a questo storico risultato: firmare il contratto della Sanità privata e riaprire la trattativa del contratto delle Rsa”, sottolineano Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl.