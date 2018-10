sanità – In Campania “scontiamo decenni di disastro”. Gli anziani non si curano per povertà

Napoli – “In Campania abbiamo una situazione difficile dalla quale riprenderci. Abbiamo una aspettativa di vita più bassa di tre anni della media italiana, scontiamo decenni di disastro sanitario e sociosanitario e abbiamo circa il 50% di popolazione, soprattutto anziana, che non si cura per motivi economici”. Questo il quadro tracciato dal governatore campano, Vincenzo De Luca, parlando della sanità regionale nel corso del suo intervento al workshop “La scienza del Caring, la teoria dello Human Caring e la salute della persona nella sua interezza” organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli e dalla Scuola di medicina e chirurgia della Federico II. “Abbiamo cercato, per questi problemi, di eliminare il super-ticket regionale, per dare una mano soprattutto ai pensionati. Noi siamo chiamati – ha detto rivolgendosi alla platea composta principalmente da studenti – a fare uno sforzo enorme di previnzione, di vicinanza ai cittadini per migliorare negli screening, dove siamo indietro, nella medicina territoriale. Abbiamo concentrato tutto – ha riepilogato il presidente – sugli ospedali e negli ospedali, sui pronto soccorso. Dobbiamo riorganizzare tutto il modello. Non sarà facile. Avremo bisogno della collaborazione dei medici di medicina generale ma anche di tutto il personale e di tutti quelli che vivono il complesso mondo della sanità e della cura”.