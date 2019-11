Sanità: dal 2 dicembre riapre ambulatorio urologia nel Crob

Da lunedì 2 dicembre riprenderanno le prestazioni ambulatoriali di urologia nel Crob di Rionero in Vulture (Potenza): lo ha annunciato, in una nota, la direzione dell’Istituto sanitario, comunicando di aver “stipulato giovedì 21 novembre, il primo contratto a tempo indeterminato nella disciplina di urologia con il dottore Ferdinando Di Giacomo”. Di Giacomo “torna al Crob – si precisa nella nota – a seguito di un avviso di mobilità regionale ed extraregionale indetto dall’Istituto”: dal 2 dicembre “la priorità sarà il recupero di tutte le prestazioni ambulatoriali non effettuate nei mesi scorsi, a causa della mancanza di personale medico. Tutti i pazienti rientranti negli elenchi saranno ricontattati per fissare una nuova data. Al termine del percorso di recupero delle visite pregresse, saranno nuovamente aperte le agende di prenotazione al Cup regionale”. La direzione del Crob “auspica nei primi mesi del 2020 di poter riaprire a pieno regime, anche le prestazioni di chirurgia urologica dopo aver espletato il concorso, in essere, per l’assunzione di ulteriori urologi”.