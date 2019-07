Sanità Campania, pareggio in bilancio e quota 167 in griglia Lea

La Regione Campania ha ottenuto, per il sesto anno consecutivo, il pareggio di bilancio e ha raggiunto quota 167 nella griglia Lea (Livelli essenziali assistenza), dato relativo al 2018, e tendenzialmente, segnando un’ulteriore crescita anche nel 2019. A sottolinearlo, in una nota, Palazzo Santa Lucia evidenziando che a verificare i numeri è stato il tavolo tecnico nel corso della riunione di ieri sugli adempimenti in Sanità al ministero dell’Economia. Il dato ora sarà portato, come previsto per legge, al Comitato Lea per la certificazione formale. Ai conti in equilibrio, la soglia considerata sufficiente per l’uscita dal commissariamento è 160. Al termine della riunione la Regione Campania ha sollecitato una tempestiva riunione del Comitato Lea.