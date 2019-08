San Giovanni a Piro, si rinnova il Pellegrinaggio a piedi dalla Cattedrale di Policastro al Santuario della Madonna di Pietrasanta

Si rinnova anche quest’anno l’atteso Pellegrinaggio a piedi dalla Cattedrale di Policastro al Santuario della Madonna di Pietrasanta a San Giovanni a Piro. L’iniziativa giunge alla sua XX edizione e si svolgerà nella notte tra il 14 e il 15 agosto, solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo. Il pellegrinaggio nato in occasione del Giubileo del 2000, è uno dei momenti più attesi dai cittadini e dai turisti del Golfo di Policastro, che coinvolge centinaia di persone. Anche quest’anno, a guidare il Pellegrinaggio sarà il vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, mons. Antonio De Luca, che al termine della Messa della notte affiderà la diocesi alla Madonna. L’evento avrà inizio il 14 agosto dalle 19,30 con il raduno dei partecipanti in piazza Duomo a Policastro e quindi l’inizio del pellegrinaggio, fino all’arrivo a San Giovanni a Piro, in Piazza Gaza, con l’accoglienza della Madonna di Pietrasanta e la fiaccolata verso il santuario. Sul sagrato del Santuario verranno raccolti e bruciati i fogli con le intenzioni di preghiera portate da ciascun Pellegrino. Poi la Santa messa nella solennità dell’Assunzione di Maria al cielo e al termine l’atto di affidamento della Diocesi alla Madonna di Pietrasanta da parte del Vescovo. Il 15 agosto è prevista una stata messa al Santuario alle 11 e alle 19. La Diocesi fa inoltre sapere che il Santuario in estate è aperto ai visitatori tutti i giorni, e che ancora per tutto il mese di agosto sarà celebrata la messa domenicale alle 11, mentre altre celebrazioni si terranno il martedì e il sabato sera.