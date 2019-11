San Giovanni a Piro (SA), al via i corsi musicali

L’Associazione Concerto Bandistico Città di San Giovanni a Piro, del presidente Vincenzo Sorrentino, comunica l’avvio di corsi musicali, tenuti da docenti e personale qualificato. Le lezioni si terranno il sabato pomeriggio a San Giovanni a Piro, dalle ore 15 e 30 in poi, presso i locali comunali di Via Nazionale (ex caserma dei carabinieri). Successivamente gli iscritti, raggiunto un sufficiente grado di preparazione, saranno inseriti nel contesto bandistico, sotto al direzione del Maestro Vincenzo Nicolella. Il Concerto Bandistico Città di San Giovanni a Piro nel 2020 compirà 20 anni di storia. Per l’occasione diverse saranno le iniziative realizzate per festeggiare l’importante anniversario. Il percorso artistico dell’associazione iniziò nel 2000, unendo tradizione e innovazione, ricostruendo l’antico concerto bandistico del posto con lo sguardo rivolto al futuro, ai giovani. Da allora il presidente Vincenzo Sorrentino, coadiuvato per la parte amministrativa da Gerardo Sorrentino, porta avanti con passione, tenacia e impegno il progetto musicale, ininterrottamente sotto la direzione artistica di Vincenzo Nicolella da Camerota, facendo esibire tanti giovani musicisti e professionisti affermati nelle strade e le piazze della Provincia di Salerno, portando sempre in alto il nome di San Giovanni a Piro.