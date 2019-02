Salute – Prevenire i tumori? Niente fumo, dieta mediterranea e attività fisica

È supportato da studi e ricerche condotte da diversi anni il nesso di causalità che esiste tra stile di vita e durata / qualità relative. Niente sigarette, bevande alcoliche assunte con estrema moderazione, trenta minuti di attività fisica ed alimentazione equilibrata sono gli ingredienti di una semplice ricetta quotidiana alla portata di tutti per limitare le probabilità di ammalarsi di tumore. «Circa 100 mila dei 370 mila casi di tumore annualmente diagnosticati in Italia (e 3 mila dei 10 mila in Friuli Venezia Giulia) potrebbero essere evitati – spiega Diego Serraino, Direttore della Società di Epidemiologia e Biostatistica del CRO, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in provincia di Pordenone – adottando, quotidianamente, una corretta alimentazione accompagnata da adeguata attività fisica. Innescare un cambiamento nei propri stili di vita non è facile, soprattutto quando il cambiamento si inserisce in un più vasto contesto fatto di tradizioni sociali e familiari, il modo di fare la spesa, di cucinare, di conservare il cibo e di consumarlo. Non solo: il passaggio negli ultimi tre decenni da una dieta di tipo mediterraneo a una dieta dominante di tipo nord americano – il cui valore nutrizionale è chiaramente inadeguato – è stato disastroso per la salute di decine di migliaia di persone. L’epidemia di sindrome metabolica (sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione arteriosa) con le conseguenti malattie cardiovascolari (infarto in primis) e tumorali (quali i tumori ella mammella, del colon-retto, dell’utero, della prostata, e del pancreas) è il pesante prezzo che stiamo pagando e continueremo a pagare nei prossimi anni». Il ritorno ad un’alimentazione varia ed equilibrata, associata a uno stile di vita attivo può fare molto per prevenire i tumori che sono una conseguenza della sindrome metabolica e la dieta mediterranea ne è un valido esempio. Infatti, gli studi scientifici hanno ormai chiaramente dimostrato che l’adesione alla dieta mediterranea è in grado di aumentare la longevità di chi la segue. «Cereali, verdure, frutta, pesce ed olio di oliva – prosegue Serraino – sono noti da diversi anni come l’alternativa salutare ad una dieta troppo ricca di grassi, proteine e zuccheri, la dieta importata dal Nord America. Oggi la dieta mediterranea viene riproposta su basi scientifiche ancora più solide da esperti internazionali che ne studiano i segreti di longevità con obiettivi ben precisi: implementare le conoscenze scientifiche e aprire l’accesso a una cultura del cibo più naturale e più sana rendendola accessibile al consumatore finale”.