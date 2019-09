Salute – Per i vegani minor rischio infarto, ma maggior rischio ictus

Uno stile di vita vegano o vegetariano abbassa il rischio di malattie cardiache, ma aumenta il rischio di ictus. Lo suggerisce uno studio pubblicato dal British Medical Journal e condotto su 48mila persone per 18 anni. Secondo quanto scrive oggi la BBC, vegetariani e vegani hanno 10 casi su mille in meno di malattie cardiache e tre casi su mille in più dei carnivori. Lo studio si basa sui dati raccolti dalla ricerca di EPIC-Oxford. Metà dei partecipanti, che si sono uniti alla ricerca tra il 1993 e il 2001, erano carnivori, poco più di 16mila vegetariani o vegani, 7.500 mangiavano pesce. Tra loro ci sono stati 2.820 casi di malattia coronarica e 1.072 casi di ictus.