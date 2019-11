Salute – Per gli occhi i benefici di una corretta idratazione

Bere ogni giorno la giusta quantitàdi acqua è una delle buone abitudini per mantenere gli occhi in salute; al contrario bere poco,comporta una riduzione della produzione di lacrime, un elemento che invece è essenziale per la protezione e l’idratazione della superficie dell’occhio: ogni volta che si sbattono le ciglia grazie alle lacrime si forma una sorta di pellicola che svolge funzioni importantissime – come la difesa dalle infezioni batteriche–e apporta sostanze nutrienti all’occhio, quali ossigeno e lipidi e lubrificano la cornea. “Questa fondamentale parte dell’occhio insieme al corpo vitreo sono fatti per oltre il 90% d’acqua, quindi sarebbe davvero impossibile immaginare di avere un apparato visivo sano e perfettamente efficiente senza un corretto apporto di acqua.– spiega il dottor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation – Ecco perché bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno senza aspettare lo stimolo della sete, ma anzi anticipandolo, fa bene al nostro organismo in generale ma in particolare, può rappresentare una vera e propria azione di prevenzione per la salute dell’apparato visivo”. Assumere quotidianamente la giusta quantità di acqua contribuisce a fluidificare il sangue, favorendo la circolazione ed evitando la formazione delle fastidiose“macchie rosse” nell’occhio. Una corretta idratazione è alleata non solo della salute ma anche della bellezza dello sguardocontrastando ad esempio le borse sotto gli occhi che sono causate da un ristagno di liquidi. Bere acqua favorisce la diuresi e aiuta a eliminare il liquido in eccessolimitando questo fastidioso inestetismo.