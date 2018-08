Salute – Obesita’ e sovrappeso: in Italia colpiti tre bambini su dieci

Sovrappeso ed obesità infantile interessano in Italia tre bimbi su dieci. E spesso e volentieri questi problemi sono “sottovalutati dagli stessi genitori – afferma Paolo Biasci, presidente Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) -. Solo il 30% delle madri di bambini in grave eccesso di peso ritiene che il cibo assunto dal figlio sia eccessivo”. Da questo assunto nasce il sostegno alla campagna “Dammi il 5”, ideata da Mati Group in collaborazione con l’Associazione Pancrazio e a cui danno il loro contributo scientifico anche l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Giunto alla seconda edizione il progetto prevede varie iniziative in un tour in dieci regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige, Marche, Veneto e Sicilia). La campagna, in partenza a settembre, prevede la distrubuzione di un kit didattico con un libro, una serie animata e la app FooDi5 agli scolari di oltre 700 scuole elementari durante speciali lezioni di salute tenute da specialisti. Per gli insegnanti viene messa a disposizione una guida didattica sulla frutta e verdura ricca di giochi e spunti educativi e una nuova guida sulla dieta mediterranea. E per la famiglia è realizzata una guida per avvicinare i figli ad una sana e corretta alimentazione. Sono previsti inoltre eventi finali interattivi aperti sia ai bambini che ai genitori. Protagonisti della campagna: Cric, Memo, Scudo, Alma e Luce, super eroi che rappresentano i colori della salute legati alla frutta e alla verdura: bianco, blu/viola, giallo/arancione, rosso e verde. “I giovani italiani non seguono più la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la più salutare al mondo” spiega Antonio Caretto, presidente dell’ADI, “nonostante viviamo in una delle Patrie di questa tipologia di alimentazione il 20% dei bimbi non consuma quotidianamente frutta e verdura fresche mentre uno su tre tutti i giorni beve bevande zuccherate o gassate”. “Dobbiamo invertire al più presto questa tendenza e possiamo raggiungere l’obiettivo anche attraverso campagne educative specifiche e innovative come Dammi il 5” sottolinea Giuseppe Morino, responsabile di Educazione Alimentare dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Durante l’intera campagna ampio spazio sarà riservato anche all’importanza dello sport. “Alle buone abitudini a tavola bisogna sempre affiancare anche un po’ di moto – sostiene il Carlo Tranquilli, componente di Giunta CONI Lazio e Presidente regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) -. La sedentarietà è un altro comportamento estremamente pericoloso che è in crescita anche per colpa delle vecchie e nuove tecnologie. Il 41% dei bambini trascorre infatti più di due ore al giorno davanti alla tv, al cellulare o al tablet. Nei mesi scorsi la nostra Federazione ha ottenuto dal Governo l’eliminazione dell’obbligo del certificato medico per la pratica dello sport in età prescolare. Si tratta di un provvedimento che intende proprio favorire l’attività fisica fin dai primissimi anni di vita. La promozione dello sport deve poi proseguire nelle scuole del nostro Paese”.