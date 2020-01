Salute – Nasce in Campania la prima rete cardioncologica d’Italia

Parte da Napoli il primo progetto di Rete Cardioncologica che mette in collegamento 10 ospedali della Campania per garantire un rapido accesso alle cure e un trattamento evidence-based a tutti i pazienti in terapia antitumorale che devono parallelamente essere seguiti a livello cardiaco per evitare complicanze; le stesse, se non trattate, sono ancora oggi responsabili di circa un terzo dei decessi dei pazienti nei malati di tumore. Con questa novità si è aperto il Congresso Internazionale di Cardioncologia a Napoli all’Istituto Nazionale per i Tumori Fondazione Pascale. La Rete Cardioncologica in Campania mira a inserirsi sulla rete oncologica campana coordinata dal Pascale dal momento che la cardioncologia è una disciplina relativamente giovane il cui obiettivo è diagnosticare, prevenire e trattare le eventuali complicanze cardiovascolari nei pazienti che seguono terapie antitumorali. La sopravvivenza a cinque anni dei pazienti oncologici oggi supera il 70%, con punte tra il 90 e il 100% e in Italia il numero di sopravviventi si sta avvicinando rapidamente ai 4 milioni, in Campania sono circa 350mila, con un incremento del 24% rispetto al 2010. I dati, però, confermano che il 50% dei decessi è dovuto alla patologia oncologica mentre per il 30% dei pazienti oncologici è legata a complicanze cardiovascolari, alcune volte causate proprio dalle terapie antitumorali. Quest’ultimo dato indica che i pazienti oncologici hanno un rischio cardiovascolare notevolmente superiore alla popolazione generale.