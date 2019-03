Salute – Le donne fanno il primo figlio a 32 anni

L’età media di una donna che per la prima volta mette al mondo un bambino è di 32 anni mentre sale a 36 anni e otto mesi l’età media delle donne che fanno ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Il dato è emerso dal confronto in corso a Napoli tra gli esperti del settore ed il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, dopo l’emanazione del decreto regionale del febbraio scorso. In genere trascorrono quattro anni prima che una coppia che non riesce ad avere figli si rivolga ad un centro di procreazione medicalmente assistita. Per questo, ha evidenziato il dottore Antonio Guglielmino, della Società italiana della riproduzione umana Con umana, è necessario attivare una campagna informativa che deve iniziare dall’età scolastica.