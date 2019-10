Salute – L’Aifa ritira 5 lotti di farmaco anti-ulcera

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ritira dal commercio alcuni lotti di un farmaco anti-ulcera. Si tratta di 5 lotti del medicinale Omeprazolo Sandoz BV 40 mg polvere per soluzione per infusione 5 flaconcini da 10 ml, dell’azienda farmaceutica Sandoz Spa, e la causa del ritiro è la presenza di precipitato in due lotti. Un elemento che non deve destare preoccupazione, precisano dall’Aifa. L’omeprazolo fa parte della classe terapeutica dei farmaci inibitori della pompa protonica e viene utilizzato per trattare le ulcere, reflusso gastroesofageo o tutti i disturbi caratterizzati dall’eccessiva produzione di acidi gastrici. Ecco i lotti del farmaco ritirati dalle farmacie: HX7523 con scadenza 10-2019, JC5162 con scadenza 10-2019, JC5166 con scadenza 11-2019, JU1484 con scadenza 01-2021 e in ultimo JU1485 con scadenza 01-2021. L’Aifa ha invitato il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute a procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.