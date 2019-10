Salute – Dopo i 50 è possibile tornare in forma, basta essere determinati

Girata la boa del mezzo secolo, inutile girarci attorno, il corpo cambia e il metabolismo rallenta ulteriormente. Inoltre come ignorare quella inestetica pancetta che con troppa facilità fa capolino? Eppure, niente paura: anche dopo i 50 è più che possibile tornare in forma, basta essere determinati e, soprattutto, costanti. Il consiglio principe per riacquistare tonicità e salute è quello di andare in palestra dove si può essere assistiti da un personal trainer che ci indirizzerà al mondo migliore di utilizzare, ad esempio, gli attrezzi per il body building ma che ci consiglierà anche per tutti gli altri esercizi da eseguire per ottenere la migliore forma fisica. Inoltre, lo sforzo cardiaco deve essere misurato rispetto alle proprie capacità. Dunque, per allenarsi bene a 50 anni, è utile farsi seguire e suggerire ogni fase del proprio workout, così da non avere problemi di sorta. La frequentazione della palestra può essere abbinata ad altre attività, che certamente si condurranno meglio grazie al potenziamento di base che in tal modo si sarà ottenuto. Ad esempio il nuoto, indicato ad ogni età perché non provoca dolori articolari o potenziali traumi. Oppure la corsa che può essere praticata a diversi livelli a seconda del proprio grado di preparazione atletica e sulla quale il personal trainer saprà bene indirizzarvi, ribadendo che la corsa a 50 anni non è un’utopia. Per completezza citiamo anche altre attività come il Pilates (molto utile per gli over 50 perché migliora la postura), il ciclismo, il trekking e… il ballo! Un modo tutt’altro che noioso per migliorare il tono muscolare, la resistenza fisica e l’umore. Facendo, perché no? Anche nuove conoscenze.