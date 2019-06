Salute – Circa 7 milioni di italiani per motivi economici hanno dovuto rinunciare alle cure.

“E’ allarme sociale, nell’ultimo anno e mezzo circa 7 milioni di italiani per motivi economici hanno dovuto rinunciare alle cure. Le continue revisioni al ribasso degli indici per accedere alle prestazioni sanitarie e gli aumenti del costo del ticket costringono sempre più a fare scelte diversificate e restrittive. Il rapporto EHCI 2017 ha posizionato il Sistema sanitario nazionale italiano al 20° posto su 35 paesi europei e l’Italia è il paese europeo con la più grande differenza tra Regioni di PIL pro-capite, dove la spesa nella regione più povera è solo 1/3 di quella della più ricca”. E’ quanto ha dichiarato il 12 giugno, illustrando uno studio di Federcontribuenti, il responsabile sanità e sociale dell’associazione dei consumatori, Filippo Fordellone. Il quale aggiunge: “Sebbene una serie di servizi di base siano gratuiti, le spese a carico dei pazienti sono eccessivamente elevate (23% del totale, rispetto ad una media UE del 15%); il dato peggiore riguarda le cure odontoiatriche, come se avere un sorriso sano fosse solo un fattore estetico”. Nella fascia di reddito più bassa la percentuale di cittadini che segnalano bisogni sanitari non soddisfatti per motivi economici è particolarmente elevata, lasciando intravedere marcate disparità nell’accesso all’assistenza.