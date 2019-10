Salute – A Vietri sul Mare si discute di medicina di genere

A Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, un incontro per discutere di medicina di genere. Oggi, giovedì 3 ottobre presso l’Hotel Lloyd’s Baia, l’Università di Salerno, il Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria – Scuola Medica Salernitana, ha organizzato l’evento – Medicina di Genere: workshop.1, le basi incontro con l’università-. Un workshop per offrire l’opportunità di favorire lo scambio culturale tra esperti e la possibilità di formulare proposte operative per il nostro territorio. Inoltre sarà l’occasione per gli specializzandi e gli studenti dei corsi di lauree in Medicina e Chirurgia, Infermieristica e Ostetricia di affrontare il punto di vista gender in modo globale e quindi di riempire un gap di formazione dell’insegnamento ‘classico’ della Medicina. All’iniziativa, parteciperanno la senatrice Paola Boldrini, la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania Dott.ssaNatalia Sanna, il Prof. Carmine Vecchione Direttore del Dipartimento di Medicina Chirurgia Odontoiatria Scuola Medica Salernitana, il Prof. Aurelio Tommasetti Rettore Università di Salerno, il Prof. Gaetano Manfredi Rettore Università di Napoli Federico II, il Prof. Sabino De Placido Presidente del Corso di Laurea Scuola di Medicina Università di Napoli Federico II e il Dott. Giovanni D’Angelo presidente dell’Ordine dei Medici Salerno. Il termine dei lavori, moderati dalla Prof.ssa Carolina Ciacci Dipartimento di Medicina,Chirurgia, Odontoiatria Scuola Medica Salernitana, è previsto per le ore 17,00