Salute – 100.000 nastrini dorati e monumenti illuminati contro il cancro infantile

Centomila nastrini dorati e decine di monumenti illuminati: così la Federazione delle associazioni di genitori (Fiagop) celebrerà in Italia il settembre dedicato ai tumori pediatrici. La campagna “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza”, prende il via oggi e durerà fino al 29 settembre, prevede diverse iniziative per sensibilizzare sul tema e viaggerà sui social con gli hashtag #accendidoro #GoGold. Nel mondo, ogni tre minuti a un bambino viene diagnosticato il cancro, mentre in Italia sono circa 2.200 le nuove diagnosi ogni anno. Leucemie, sarcomi e tumori cerebrali sono le neoplasie che si presentano più di frequente nei più piccoli ma ognuno di questi ha molti tipi e sottotipi diversi, in alcuni casi rarissimi, tanto da superare, complessivamente, i 60. Mancano però farmaci specifici messi a punto per i più piccoli, tanto che almeno il 50% di quelli utilizzati non è autorizzato per l’uso pediatrico, ma usato off label. Vi sono inoltre molte questioni pratiche, economiche e logistiche che investono come uno tsunami le famiglie e sulle quali Fiagop torna ad ‘accendere’ l’attenzione. “Se vogliamo soddisfare le esigenze di cura di bambini e adolescenti – commenta Angelo Ricci, presidente Fiagop – l’alleanza terapeutica tra genitori e clinici deve trovare un riscontro nell’industria farmaceutica. E la politica deve impegnarsi seriamente a fare la sua parte, mettendo il problema tra le priorità in agenda”. Dalla Lanterna di Genova al Colosseo, dalla facciata di Palazzo Mezzabarba a Pavia alla Fontana di Piazza Moro a Bari, decine di monumenti saranno illuminati durante la settimana appena iniziata, mentre in molti reparti di ospedali e piazze verranno distribuiti i nastrini dorati sottoforma di piccolo tatuaggi. Testimonial della campagna sono quest’anno i campioni sportivi Elisa Di Francisca (Coni) Giacomo Perini (Cip) e Riccardo Bagaini (Fispes).