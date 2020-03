Salgono i casi di positività al Covid 19 nell’area del Vallo di Diano ora sono 19. Nella giornata di ieri due novi casi. Una donna di Caggiano, risultata positiva ieri, una 46enne che aveva preso parte ad almeno uno dei raduni religiosi tenutisi nel Vallo di Diano. La donna è ricoverata al San Luca di Vallo della Lucania. Il secondo caso riguarda il comandante dei vigili del fuoco di Sala Consilina. E’ un uomo di 53 anni originario di Teggiano che probabilmente ha avuto un contatto con uno dei fedeli del raduno religioso, anche se non era presente allo stesso raduno. Un lavoro enorme per il dipartimento di prevenzione del Distretto Sanitario della ASL che sta cercando di ricostruire tutta la rete di contatti per attivare i protocolli per le quarantene. I due nuovi casi del Vallo di Diano portano in Campania a 554 i casi positivi. Purtroppo sono aumentati anche i decessi che arrivano a 18.