“SalerNoir”, a Carlo Lucarelli il Premio Attilio Veraldi 

Venti anni con e senza Attilio Veraldi: il “SalerNoir Festival- le Notti di Barliario” onora la memoria del grande scrittore napoletano, uno dei massimi esponenti della cosiddetta “scuola dei duri”, nel ventennale della sua morte, avvenuta a Montecarlo nel 1999. Lo fa con la terza edizione del Premio a lui intitolato, che ogni anno viene assegnato a uno scrittore che con la propria opera più di ogni altro abbia saputo rivisitare e rilanciare i temi portanti della narrativa veraldiana. Vincitore dell’edizione 2019 del Premio Attilio Veraldi alla carriera è Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, autore di programmi televisivi di grande successo come “Blu Notte”, fortunatissima serie della Rai dedicata ai grandi misteri italiani. A consegnare allo scrittore emiliano il prestigioso riconoscimento, giovedì 30 maggio alle 19 nel Salone di rappresentanza della sede della Fondazione Filiberto e Bianca Menna di Salerno, in lungomare Trieste 13, sarà il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente della Fondazione Carisal Alfonso Cantarella e il presidente della Fondazione Menna Claudio Tringali. Da quest’anno l’Ordine affianca l’associazione “Porto delle Nebbie”, la “Fondazione Carisal” e gli Amici della Fondazione Filiberto e Bianca Menna nell’organizzazione del Premio Attilio Veraldi, che nelle scorse edizioni è stato vinto da altri due big della narrativa di genere: Massimo Carlotto nel 2017 e Andrea G. Pinketts nel 2018. Prima di ricevere il Premio Veraldi, Lucarelli parteciperà a un talk show condotto da Massimiliano Amato, e risponderà alle domande del pubblico in sala. Gli attori Cinzia Ugatti, Matteo Amaturo e Claudio Lardo, leggeranno alcuni brani del suo ultimo romanzo “Peccato mortale”, edito da Einaudi. Il riconoscimento a Lucarelli arriva a conclusione di quasi due mesi di eventi, che hanno imposto il SalerNoir Festival le Notti di Barliario all’attenzione degli appassionati del genere noir, giallo, poliziesco, thriller. Dall’inizio di aprile, la rassegna ha proposto reading letterari, presentazioni di volumi, due premi letterari, il Concorso Nazionale “Premio Barliario” e quello riservato alle scuole, un omaggio al maestro Giorgio Scerbanenco nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, perfino uno spettacolo teatrale noir: il mondo del poliziesco è stato investigato nelle sue diverse sfaccettature, con un’esplorazione approfondita di tutti i linguaggi attraverso i quali esso viene rappresentato. La direzione artistica del “SalerNoir Festival- le Notti di Barliario” è affidata alla scrittrice Piera Carlomagno, quella organizzativa a Rosanna Belladonna. Le associazioni che hanno organizzato il festival, svoltosi sotto il patrocinio del Comune di Salerno, hanno stabilito quest’anno partnership con le associazioni “Tempi Moderni”, “Salerno Attiva”, “Time Off” e Art. Tre e con la Libreria La Feltrinelli di Salerno. Carlo Lucarelli è nato a Parma nel 1960. Esordisce nel 1990 con “Carta Bianca” per la Casa Editrice Sellerio. Sempre per Sellerio usciranno “L’estate torbida” (1991) e “Via delle Oche” (1996). Dal 1990 ad oggi ha pubblicato oltre 20 romanzi, diversi saggi e raccolte di racconti. Per Einaudi ha pubblicato la serie di romanzi con protagonista l’Ispettrice Grazia Negro, Lupo Mannaro, “Almost Blue” (1996), “Un giorno dopo l’altro” (2000), “Il sogno di volare” (2013), e la serie con l’Ispettore Coliandro, Falange armata e Il giorno del lupo. Sempre per Einaudi sono usciti anche: “L’isola dell’angelo caduto”, “Guernica”, “Laura di Rimini”, “L’ottava Vibrazione”, “Albergo Italia”, “Il tempo delle Iene”, “Intrigo italiano – Il ritorno del commissario De Luca”, “Peccato mortale – Un’indagine del commissario De Luca”. Molti suoi racconti sono stati raccolti nell’antologia “Il lato sinistro del cuore”. Per la Rai è stato autore e conduttore del programma “Mistero in Blu” (1998), “Blu Notte”, “Blu Notte Misteri Italiani”, “Lucarelli racconta” e “La tredicesima ora”. Nel 2014 esordisce sul canale Sky Arte HD con il programma “Muse Inquietanti” e nel 2015 sul canale Crime Investigation con “Profondo Nero”. Due suoi personaggi, L’Ispettore Coliandro e Il commissario De Luca, sono approdati in TV dando il nome alle serie omonime di sceneggiati televisivi per la Rai. Ha scritto per la radio (Radiobellablù, deegiallo), per il teatro ( Via delle Oche, Tenco a tempo di tango, Pasolini un mistero italiano).Ha pubblicato alcuni libri per ragazzi (Nikita, Il trillo del diavolo, Febbre gialla) e nel 2015 è uscito il suo primo libro per bambini “Thomas e le gemelle”, per Rrose Sélavy Editore, le cui protagoniste sono le sue gemelline: Angelica e Giuliana. Nel 2010, con Giampiero Rigosi, Michele Cogo e Beatrice Renzi, ha fondato a Bologna Bottega Finzioni, la bottega in cui si impara il mestiere di raccontare.