Salerno, vendeva droga in pieno centro: arrestato 57enne

Salerno – Gli agenti della sezione Volanti in piazza della Concordia hanno arrestato un 57enne per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti per spaccio e reati contro la persona, è stato fermato, mentre era a bordo del suo furgono e stava consegnando la droga ad un 27enne, che è stato sanzionato. Il 57enne ha cercato di sottrarsi al controllo, ma non c’è riuscito. La Polizia, infatti, ha trovato 31 involucri in cellophane termosaldati, contenenti alcune dosi di eroina e cocaina. Inoltre hanno recuperato la somma di 1000 euro in banconote di piccolo taglio. Il 57enne è stato arrestato e portato nel carcere di Fuorni.