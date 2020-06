Salerno, tenta di strangolare il figlio di 7 anni: arrestato il padre

A Salerno i carabinieri stanno ricostruendo la vicenda che presenta molti lati oscuri, relativa al ferimento di un ragazzino di circa sette anni, questa mattina da parte del padre che è stato arrestato. L’uomo da una prima ricostruzione avrebbe tentato di strangolare il figlioletto e poi lo avrebbe ferito con delle forbici da giardino. Ferite non gravi infatti il bambino che attualmente è ricoverato nel reparto di chirurgia del Ruggi non è in pericolo di vita. Al pronto soccorso del Ruggi i sanitari hanno dovuto medicare anche la madre che presentava ferite da taglio sulle braccia. La donna attualmente viene ascoltata dai carabinieri mentre il marito è in stato di fermo. La famiglia sarebbe originaria di Giffoni Valle Piana anche se l’episodio sarebbe avvenuto al quartiere Fuorni di Salerno.