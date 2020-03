Sono stati rinviati a data da destinarsi i due appuntamenti previsti nell’ambito della rassegna “Atelier” a cura di Loredana Mutalipassi ed Antonio Grimaldi che avrebbero dovuto tenersi al Teatro Nuovo di Salerno il 20 marzo (“Natural Gravitation”, tributo a Isadora Duncan) e il 3 aprile (“I broke the ice and saw the eclipse”).