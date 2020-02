Salerno, sabato al Sabatini Menna la presentazione del progetto Liceo Art IV

Sabato 15 febbraio, alle ore 10.30 presso la Sala Teatro del Liceo Artistico Sabatini Menna verrà presentato il progetto L.I.C.E.O. ART a valere sul programma “Scuola Viva – IV annualità – Por Campania Fse 2014/2020”. La quarta annualità propone i seguenti laboratori: Social Media Marketing, Music Art: Dipop Movimento a Ritmo, Coro Art: dai generi tradizionali al Rap, animazione teatrale, organizzazione di eventi artistico culturali, creazione di impresa e orientamento professionale. I laboratori sono protesi a valorizzare idee e creatività degli studenti dell’unico Liceo Artistico di Salerno e di giovani under 25; l’attività pianificata vedrà il coinvolgimento dei seguenti Partner qualificati: l’Associazione Laes, l’Associazione Campania Danza, la Qs & Partners Snc di Vincenzo Quagliano oltre alle Istituzioni locali, imprese ed operatori del Terzo Settore. La dirigente Ester Andreola, i docenti e tutto il personale dell’istituto continuano a profondere il loro impegno per formare ed orientare gli studenti verso attività sempre più integrate con il contesto culturale ed economico della provincia di Salerno. L’istituto continua, quindi, a mobilitare partner ed istituzioni per dare nuove prospettive formative e culturali ai propri alunni. Attraverso la definizione di nuove progettualità in materia culturale, teatrale e sociale il Liceo Artistico salernitano consolida il proprio ruolo di struttura istituzionale di riferimento per giovani interessati a mettere in gioco creatività e conoscenze, cogliendo anche opportunità quali Cultura Crea, Resto al Sud, Erasmus+, Scuola Viva ed altri programmi a livello regionale, nazionale e dell’Unione Europea. Nel corso della presentazione di Liceo Art IV è prevista la performance del chitarrista e compositore M ° Antonio Onorato che terrà un concerto jazz per accogliere coloro che interverranno.