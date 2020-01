Salerno, pubblicato il bando per iscriversi al progetto L.I.C.E.O. ART

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’adesione di partecipanti ai laboratori del Liceo Artistico Sabatini Menna, entra nel vivo la quarta edizione del progetto L.I.C.E.O. ART a valere sul programma “Scuola Viva – IV annualità – Por Campania Fse 2014/2020”. Continua l’impegno della dirigente scolastica Ester Andreola (nella foto), del direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rita Guariniello e di tutto il personale dell’istituto per un coinvolgimento sempre più pieno e attuale di studenti e giovani verso attività didattiche innovative richieste dal mercato del lavoro. L’iniziativa è rivolta agli studenti del Liceo Artistico Sabatini Menna e di altre Scuole Secondarie di Secondo Grado oltre a diplomati non occupati under 25 residenti in Campania. I laboratori attivati sono inerenti a: Social Media Marketing, Music Art, Coro Art, Animazione Teatrale, Organizzazione di Eventi Artistico Culturali e Creazione d’Impresa. Ulteriori dettagli sui contenuti dei laboratori sono pubblicati sul sito del liceo (www.liceoartisticosabatinimenna.edu.it) dove sono disponibili anche i moduli per l’iscrizione da effettuarsi entro le ore 12:00 del 24 gennaio 2020. Un rinnovato impegno del Liceo Artistico Salernitano in materia di cultura, arte e spettacolo per creare nuove attività di lavoro autonomo profit e no profit e per sviluppare le attitudini artistico -culturali dei giovani campani. Una offerta formativa innovativa e mirata che vede il coinvolgimento di una rete di partner costituita da Associazione Laes, Associazione Campania Danza e Qs & Partners Snc di Vincenzo Quagliano. La rete di partner potrà contare sul brand “Officina delle Imprese” che ha acquisito un notevole appeal sull’intero territorio della provincia di Salerno, presso Istituzioni locali e regionali, consolidando il ruolo dell’Istituto quale struttura di riferimento per l’orientamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo di programmi, bandi, concorsi ecc. attivi in ambito nazionale ed europeo.