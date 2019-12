Salerno, presentato il nuovo testo unico del commercio

Nella giornata di ieri, su proposta del consigliere regionale Luca Cascone si è svolto presso la Camera di Commercio di Salerno, la giornata di presentazione del nuovo testo unico del commercio che diventerà legge nella prima metà del 2020. Hanno partecipato all’incontro l’assessore Regionale al Commercio Antonio Marchiello, il presidente della Terza commissione regionale Nicola Marrazzo, il presidente della C.C.I.A.A. di Salerno Andrea Prete e l’assessore alle Attività Produttive Dario Loffredo. Molto apprezzato l’emendamento per l’adozione dei distretti commerciali che sintetizza le potenzialità dei Centri commerciali Naturali allargati ad altre importanti realtà commerciali ed istituzionali presenti all’interno delle città al fine di mettere in sintonia ed in sinergia gli aspetti culturali, turistici, religiosi ed economici delle nostre città e delle nostre comunità. Anche il segmento del commercio su aree pubbliche è stato destinatario di un importante provvedimento di proroga delle concessioni che rientra nell’ottica della stabilizzazione di impresa. “La situazione economica generale deve poter soddisfare le esigenze dei vari comparti commerciali regionali – ha detto il presidente della Confesercenti provinciale di Salerno Raffaele Esposito – questo testo ha il merito di recepire le osservazioni chiare e puntuali delle associazioni di categoria che ascoltano quotidianamente il grido di aiuto delle Pmi del commercio”.